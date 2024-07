Arresti sanità, M5S all'Ars: «Piove sul bagnato su un settore già allo sbando per colpa della politica»

«Gli arresti di queste ore non sono che l'ennesima brutta notizia per la sanità siciliana sempre più allo sbando per colpa della politica». Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca.

«I nuovi ordini di custodia cautelare disposti dalla Procura di Catania – dice Antonio De Luca - costituirebbero, ove le accuse dovessero trovare riscontro nelle aule di giustizia, l'ennesima prova che sulla sanità ci sono troppi interessi economici e che la corruzione, anche in questo ambito, è una vera emergenza sociale che va contrastata in tutti i modi».

«Ci spiace comunque constatare – conclude il deputato - che troppo spesso e a dispetto dei tanti bravissimi medici e operatori su cui possiamo contare – la sanità finisca sui giornali per notizie negative, su gran parte delle quali le responsabilità del governo Schifani sono grosse come case. Sulle interminabili ed eterne liste d'attesa, per esempio, che si accorciano solo negli annunci a vuoto del presidente della Regione».