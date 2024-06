Ue, Giorgia Meloni si astiene su Ursula von der Leyen e va a caccia di una delega pesante

La partita è sempre più difficile, ma i giochi non sono chiusi. Il voto sui top jobs in Europa apre scenari complessi a Bruxelles, con qualche contraccolpo sui rapporti di maggioranza in Italia. In Ue, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha votato contro Kaja Kallas per il ruolo di Alto rappresentante e contro Antonio Costa per la presidenza del Consiglio europeo. Ma si è astenuta sulla conferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione, lasciando così spiragli di dialogo per la partita dei commissari: in ballo ci sono ruoli e deleghe. E il voto all’Europarlamento.

In Consiglio europeo, Meloni ha bocciato «il metodo e il merito» delle scelte, ma ha evitato fratture con Forza Italia: «Ha tenuto conto della nostra posizione», ha fatto notare il vicepremier Antonio Tajani. Che ha fatto da sponda fra governo italiano e Ppe. Una situazione non comodissima per il ministro degli Esteri, specie alla luce del fatto che il suo nome circolava fra i papabili qualora fosse saltata l’opzione von der Leyen bis. Meloni per adesso è rimasta fuori dai giochi. Per portare a casa il risultato, da ora in poi sarà fondamentale l’esito della trattativa con von del Leyen sui ruoli in commissione: in quest’ottica, l’astensione italiana in Consiglio europeo potrà giovare, si rileva in ambienti politici nazionali. L’obiettivo - si ragiona in alcuni settori della maggioranza - sarebbe ottenere per l’Italia una vicepresidenza della commissione e una delega di peso. In primis, una legata alla supervisione del Pnrr. Un risultato ritenuto comunque molto difficile da raggiungere: per questo si parla anche di una delega sulla coesione o che abbia comunque un aggancio col Pnrr. Tra i nomi dei candidati continua a circolare quello del ministro Raffaele Fitto, la cui delega di governo in Italia, qualora dovesse trasferirsi a Bruxelles, eventualmente potrebbe passare alla premier con un interim.