Sanità, Carmelo Tropea eletto presidente di Acop

L’assemblea di Acop Sicilia (Associazione coordinamento ospedalità privata) ha eletto i vertici. Il presidente è Carmelo Tropea, i vicepresidenti sono Gustavo Barresi, Luca Radicati, con delega al bilancio, Pierfausto Orestano, con ruolo anche di segretario. Per la sezione ospedaliera, i vicepresidenti sono Francesco Crimaldi, Pepa Patti, con delega alle strutture monospecialistiche, Giosuè Greco, con delega alle strutture riabilitative. L’assemblea di Acop, che in Sicilia rappresenta 1.500 posti letto, ha eletto anche i consiglieri delegati per le sezioni provinciali: a Palermo Vittorio Macchiarella, a Catania Daniele Virgillito, a Messina Danilo Trimarchi, a Caltanissetta Francesco Crimaldi.

Acop si pone al servizio delle strutture sanitarie private, rivendicandone il ruolo fondamentale per garantire il pluralismo imprenditoriale necessario per assicurare al paziente la libera scelta e la qualità delle cure, nonché il tempestivo diritto alla soddisfazione delle concrete esigenze sanitarie.

Da sinistra Gustavo Barresi, Carmelo Tropea e Vittorio Macchiarella