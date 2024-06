Siccità in Sicilia, l'accusa di Coldiretti: «Ancora tutto fermo per i voucher fieno promessi da Schifani»

«Nonostante la situazione tragica che vivono gli allevamenti siciliani, che peggiore ogni giorno di più, la terza commissione all’Ars (Attività produttive) che dovrebbe dare seguito a quanto stabilito con il presidente della Regione Renato Schifani non riesce ad avere il numero legale e quindi definire il percorso avviato per il voucher del fieno». È la denuncia di Coldiretti Sicilia che rilancia l’allarme sulla mancanza di foraggio per gli animali e nel contempo stigmatizza «un comportamento assolutamente non condivisibile di politici che evidentemente dopo le elezioni ritengono l’agricoltura un tema non più interessante».

«Assistiamo ad uno spettacolo indecoroso - sottolinea ancora Coldiretti Sicilia - visto che da giorni di aspettano i dettagli tecnici che potrebbero portare un sollievo agli allevatori. Invece si continua a far governare l’indifferenza verso uno dei comparti vitali della Sicilia.