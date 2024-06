Se le urne premiano chi governa

Eccola, dunque, l'Italia oltre l'Europa. In Francia Macron incassa la batosta e rimanda tutti alle urne; in Germania Scholz subisce il sorpasso dell'ultradestra e traballa; in Spagna Sanchez perde e regge a fatica; in Belgio il premier uscente De Croo se ne va in lacrime; perfino Orban in Ungheria retrocede nei consensi. Mentre accade tutto questo nei governi dell'Unione, l'eccezione Italia è roboante: Giorgia Meloni è l'unico premier in carica che cresce e acquista peso fra i grandi dello scacchiere continentale.

C'è un'Italia oltre la Ue. E c'è una Sicilia oltre l'Italia. Le Europee del disimpegno record – mai si era scesi sotto il 50% di affluenza, un trend che appare ormai irreversibile – confermano una serie di specificità contingenti che nulla hanno però di casuale, men che meno occasionale. Con una linea comune fra Roma e Palermo: il netto rafforzamento dei governi in carica, sostanziato dal successo del partito che esprime i rispettivi presidenti. Due anni complicati nelle stanze dei bottoni e gradimento in ascesa, non proprio un’abitudine dalle nostre volubili parti.

Qualche carta in più da ieri ce l'ha in mano anche Renato Schifani. Che chiamando attorno a sè le aree moderate di Cuffaro, Lombardo e Romano (pronti ora a presentarsi all’incasso), ripropone la Sicilia come roccaforte di un partito che sopravvive all'addio del suo profeta Berlusconi a Roma, ma anche al ridimensionamento del suo discepolo prediletto Miccichè al di qua dello Stretto. E con Forza Italia+Moderati davanti a Fratelli d'Italia (e una Lega che dovrà prepararsi suo malgrado ad abbozzare), la partita dell’inevitabile rimpasto alla Regione è tutta in mano al presidente in carica. Fatto un rapido calcolo, quest’estate cambieranno almeno quattro assessori a Palazzo d’Orleans. Quadra comunque non semplice. Mentre per il dopo Schifani avanza prepotentemente la candidatura di... Schifani.

Popolari filo-europeisti tengono sì la maggioranza, ma parallelamente evapora lo storico asse Parigi-Berlino: una carta in più che l'Italia avrà nel suo mazzo, peraltro in una posizione di atlantismo dichiarato che non sposa le teorie ultrasovraniste in evidente espansione (declinante Lega a parte). E che Meloni potrà diplomaticamente giocare al tavolo dei rapporti con Ursula von der Leyen, favorita per presiedere la Commissione.

C'è infine la rideterminazione degli equilibri all'interno dell'area magmatica del centrosinistra - in Sicilia, come in tutto il resto dello Stivale - robusta se solo fosse monolitica. E monolitica non è, come testimoniano gli abbozzati e poco convinti tentativi di campo largo a macchia di leopardo nelle amministrative. Nell’Isola il M5S, pur ormai lontanissimo dalle percentuali democristiane degli anni d'oro di Grillo & c., continua a stare sopra il Pd delle faide interne (e nella roccaforte Palermo i Cinquestelle sono secondi solo a Forza Italia). Ma un ruolo importante lo avrà anche l'alleanza Verdi-Sinistra che riporta in trincea Leoluca Orlando. Un ruolo almeno pari a quello destinato a un declinante Cateno De Luca: a scrutinio appena chiuso un importante esponente del centrosinistra sussurrava che sarebbe stato inevitabile fino a ieri considerarlo candidato in pectore di coalizione alle prossime regionali. Ora non più.

È tempo piuttosto di chiedere se c’è un’Europa per la Sicilia. Dai flussi migratori alla tutela di settori strategici come agricoltura o pesca, le risposte che si attendono sono tante. Perchè ha ragione Mattarella a invocare la sovranità europea, con buona pace del leghista Borghi e di un imbarazzato Salvini. Ma ha altrettanto ragione chi ritiene che questa non debba calpestare le identità territoriali e le specifiche esigenze locali. Con otto deputati su otto, un pezzetto di Sicilia in più in Europa ci sarà. Basterà?