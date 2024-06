Il dopo Europee, Schifani: «Gli equilibri in giunta non mutano»

C’è un’Italia dentro l’Europa e c’è una Sicilia dentro l’Italia. Una cosa abbastanza inconsueta che sia aumentato il consenso per lei e per la Meloni a Roma?

«Non sono abituato a fare demagogia. È un risultato concreto del buon governo, ce la stiamo mettendo tutta, sia a livello nazionale che regionale. Lavoro dalle 14 alle 16 ore al giorno. Non mi concedo pause, neanche nel fine settimana, presiedo cabine di regia ed evito passerelle. Credo che i siciliani lo stiano cominciando a capire. Grazie agli aiuti che abbiamo erogato attraverso Irfis o ai contributi alle famiglie che hanno pagato i mutui per la prima casa. È una politica vicina al cittadino che ci ha premiato e ci carica di grandi responsabilità. Perché non è facile governare una regione. Ma un giorno che non dimenticherò è quello di qualche settimana fa, quando con Giorgia Meloni abbiamo firmato un accordo storico che assegna alla Sicilia 6,8 miliardi di fondi Fsc. Ce la metteremo tutta per spenderli, perché non basta ottenere somme che ci spettavano. La mia sfida sarà spenderli, concentrandoci sulle opere strategiche. Niente spezzatino e parcellizzazioni di interventi. Abbiamo avuto il coraggio con i sindaci di mettere in primo piano le opere utili, come i dissalatori abbandonati da anni o la trasformazione dell’aeroporto di Comiso in cargo. Scelte che hanno un senso in termini di sviluppo».