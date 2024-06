Comunali in Sicilia, ecco tutti i sindaci eletti e quelli al ballottaggio

Sono 37 i sindaci che 462.281 siciliani erano chiamati a scegliere nel corso di questa tornata elettorale. L'affluenza è stata del 58,05%. A Caltanissetta, unico capoluogo in cui si è votato, l'affluenza è stata del 55,90%, lo 0,63% in meno rispetto alle precedenti comunali. L'affluenza più alta è stata in provincia di Messina (10 comuni al voto) col 65,67%. La più bassa in provincia di Agrigento (6 comuni al voto) col 45,41%.

Per le Europee ha votato il 38% degli elettori, una percentuale un po' più alta della volta precedente quando aveva votato il 37,51%. La provincia con la percentuale di elettori votanti più alta è stata Caltanissetta col 48,05%, la più bassa Ragusa col 31,14%.

Ecco tutti i sindaci eletti provincia per provincia.

Agrigento

Alessandria della Rocca: Salvatore Mangione; Caltabellotta: Biagio Marciante; Campobello di Licata: Vito Terrana (33,61%); Naro: Milco Dalacchi; Racalmuto: Calogero Bongiorno; Santa Elisabetta: Liborio Gaziano.

Caltanissetta