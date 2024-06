Si chiude la maratona elettorale per le Europee: si vota in 21 Paesi, 400 milioni chiamati alle urne

Gli elettori europei andranno oggi alle urne in 20 Paesi - inclusa la Francia e la Germania, oltre all’Italia - nell’ultimo giorno della maratona per le elezioni europee iniziata in Estonia il 3 giugno.

Hanno diritto al voto oltre 400 milioni di persone, che rende questa tornata elettorale il secondo scrutinio democratico più grande al mondo dopo l’India.

In un anno di elezioni cruciali, il voto nella Eu è particolarmente significativo, in un continente caratterizzato da una politica polarizzata e un crescente nazionalismo, commenta oggi la Bbc.

Secondo le previsioni, aggiunge, il principale raggruppamento di centro-destra europeo dovrebbe prevalere in tutta l’Ue quando cominceranno ad arrivare questa sera le prime proiezioni degli exit poll.

A livello nazionale, sottolinea l’emittente, guidano i sondaggi Fratelli d’Italia, il Rassemblement National in Francia, il Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) in Austria e il Vlaams Belang in Belgio.

In Austria si vota dalle 7:00 alle 17:00; in Belgio e Lussemburgo dalle 8:00 alle 14:00 (e fino alle 16:00 in Belgio se si opta per il voto elettronico); in Bulgaria (dove oggi si vota anche per le politiche) dalle 7:00 alle 20:00; in Croazia, Grecia e Slovenia dalle 7:00 alle 19:00; a Cipro dalle 7:00 alle 18:00; in Estonia, Finlandia, Spagna, Svezia e Danimarca dalle 9:00 alle 20:00, in Francia e Germania dalle 8:00 alle 18:00, in Ungheria dalle 6:00 alle 19:00, in Italia dalle 7:00 alle 23:00, in Lituania e Portogallo dalle 8:00 alle 20:00, in Polonia dalle 7:00 alle 21:00 e in Romania dalle 7:00 alle 22:00 (ma se si arriva alle urne prima della chiusura si può votare fino alle 23:59).