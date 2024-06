In Sicilia 200 agricoltori restituiscono le tessere elettorali

Una delegazione del comitato spontaneo degli agricoltori di Valledolmo ha consegnato più di 200 certificati elettorali presso la sede del Comune in segno di protesta. «La politica europea - si legge nel comunicato del comitato spontaneo- attraverso le misure previste nella Pac e le normative vigenti, continua a dimostrare il completo disinteresse per il ruolo degli agricoltori e degli allevatori. Un continuo aumento della crisi di mercato, determinata da un ingresso di merci di dubbia salubrità a bassi prezzi, ogni giorno condanna alla chiusura molte aziende, vanificando la speranza e la voglia di futuro di molti giovani che si trovano costretti ad abbandonare le proprie origini».

E dopo mesi di proteste e presidi, gli agricoltori e gli allevatori scelgono di non andare a votare per il rinnovo del parlamento europeo, in segno di protesta». Gli oltre 200 certificati elettorali, depositati alla presenza del sindaco Angelo Conti e del presidente del Consiglio Peppuccio Catania, sono già stati trasmessi al prefetto di Palermo, mettendo a conoscenza dell’iniziativa anche il presidente della Regione, Renato Schifani.