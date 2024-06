Elezioni, otto a Bruxelles con scheda rosa ma ci sono pure i nuovi 37 sindaci

Seggi aperti oggi dalle 15.00 alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 23.00. Dopo mesi di estenuante campagna elettorale si vota oggi per eleggere otto eurodeputati isolani al Parlamento di Bruxelles e trentasette sindaci siciliani.

È un turno elettorale cruciale per i partiti, perché è l’ultimo di dimensioni nazionali, e dunque qui regionali, prima del voto per le Politiche e per Palazzo d’Orleans previsto poi nel 2027.

Per le Europee tre preferenze

Un test vero che ha modalità di voto differenti per l’europarlamento e per i Comuni. Per entrambe le elezioni gli orari di apertura e chiusura dei seggi sono gli stessi. Ovviamente dove non è prevista l’elezione del sindaco agli elettori verrà data una sola scheda: è quella rosa, in cui sono indicati 11 simboli dei partiti. Accanto a ogni simbolo ci sono tre righe perché si possono votare fino a tre candidati, a patto che siano di sesso differente fra loro (due uomini e una donna o due donne e un uomo).

Se si sbaglia, votando candidati dello stesso sesso, si determina l'annullamento della seconda o della seconda e terza preferenza. In pratica, in caso di errore viene fatto salvo solo il primo nome.

In generale per quanto riguarda le Europee è possibile votare una sola lista. Non è ammesso il voto disgiunto (cioè la possibilità di votare un partito e candidati di altri partiti). L'elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta, anche senza indicare candidati.