Nelle amministrative in Sicilia la sfida dentro le coalizioni

Parola d’ordine: vincere la partita interna alle coalizioni. Le spaccature emerse sia nel centrodestra che nel centrosinistra nelle compilazione delle liste hanno dato un valore aggiunto alle Amministrative che si svolgono in contemporanea alle Europee, che altrimenti avrebbero un peso limitato. Visto che si vota in appena 37 Comuni: 484.218 gli elettori chiamati alle urne.

Solo in 8 Comuni - Caltanissetta, Gela, Monreale, Bagheria, Aci Castello, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Pachino - si vota col sistema proporzionale, che permette di misurare il vero valore dei partiti.

C’è un solo capoluogo al voto, Caltanissetta. Qui i Dem non hanno voluto sostenere Roberto Gambino, sindaco uscente dei 5 Stelle. E hanno deciso di puntare, ma senza schierare il simbolo, su Annalisa Petitto. I 5 Stelle hanno invece conquistato il sostegno di Sud chiama Nord. Il centrodestra schiera tutti i partiti della sua area a sostegno del forzista Walter Tesauro.

La sfida fra poli, in prospettiva Regionali del 2027, andrà in scena solo a Gela. Lì Pd e 5 Stelle puntano su Terenziano Di Stefano e il centrodestra (ma senza l’Mpa e Noi Moderati) va su Grazia Cosentino.