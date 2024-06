Marina Berlusconi Cavaliere, nel nome del padre

Marina Berlusconi Cavaliere del lavoro, come il padre Silvio che ricevette questa onorificenza nel lontano 1977, un riconoscimento quasi tagliato come un vestito sulla sua figura tanto da diventare, «il cavaliere» per antonomasia. Quella ricevuta da Marina (nella foto) è una delle 25 onorificenze assegnate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della festa del 2 giugno: presidente di Fininvest e Mondadori, una donna in carriera che ha seguito le orme del genitore come imprenditrice.

Le motivazioni che portarono invece l’allora industriale milanese emergente, poi politico di successo e per anni presidente del Consiglio, al riconoscimento di cui si fregia ora la figlia, sono spiegate in poche righe: «Nel 1963 ha costituito la Società Edilnord che ha realizzato, tra l’altro in provincia di Milano, un centro per quattromila abitanti, il primo in Lombardia dotato di centro commerciale. centro sportivo, campi di giuoco, scuole materne ed elementari. Dal 1969 al 1975. in applicazione di una nuova concezione urbanistica Silvio Berlusconi ha realizzato la costruzione di Milano 2, una città per diecimila abitanti contigua a Milano, dotata di tutte le più moderne attrezzature pubbliche e sociali la prima unità urbana in Italia con tre circuiti differenziali per auto, ciclisti e pedoni. È presidente e direttore generale della Edilnord progetti e presidente della Fininvest». Ed era solo l’inizio della scalata ad un successo a 360 gradi che la figlia ha sempre sostenuto e difeso, fino a prendere le redini, con altrettanto successo, degli importanti asset di famiglia.