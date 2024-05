Arriva il decreto salva-casa: più facile sanare le «piccole difformità» edilizie

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto salva-casa per regolarizzare «piccole difformità» edilizie, ossia abusi minori come un tramezzo spostato o una finestra sistemata diversamente. Un passo che il padre del provvedimento, Matteo Salvini, definisce «culturalmente una rivoluzione liberale».

Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture esprime tutta la sua «soddisfazione» nella conferenza stampa in cui illustra il decreto. «È un intervento che entrerà nelle case di milioni di italiani in maniera positiva e risolutiva. Per la pubblica amministrazione passiamo dal silenzio-rigetto al silenzio-assenso», spiega Salvini, ossia se l’amministrazione non risponde entro i termini prestabiliti, l’istanza si considera accettata. «Si liberano i Comuni da valanghe di pratiche, sono stimate in 4 milioni, il Comune incassa, il cittadino paga e rientra in possesso del suo bene. Può vendere», sottolinea il ministro, ribadendo che «non è un condono sull’esterno» ma una «grande opera di semplificazione e sburocratizzazione». Inoltre, il salva-casa «crea ricchezza perché i sindaci incasseranno. Questa è una delle poche occasioni in cui i cittadini faranno la corsa per andare a pagare», afferma Salvini.