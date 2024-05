Lo scontro sulla formazione in Sicilia, l'Ugl: «Il contratto con Fedeterziario vidimato dal ministero»

«Fa ridere che le sigle sindacali facciano propaganda anti sindacale nei confronti del contratto siglato tra Fedeterziario e Ugl per quel che riguarda il settore della formazione professionale. Da quando un contratto vidimato e pubblicato dal consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro è definito “contratto pirata”?». Lo dicono Ornella Cuzzupi, segretaria nazionale di Ugl Scuola e Giuseppe Messina coordinatore formazione professionale della Federazione in Sicilia.

«Sia chiaro - aggiungono -, Ugl Scuola si tutelerà in tutte le sedi opportune perché 74 anni di storia sindacale sono patrimonio comune di tutti noi e baluardo della democrazia in Italia. Ma ciò che fa rabbrividire è come un assessorato (quello di Turano) presti il fianco ad azioni (e illazioni) di altre organizzazioni sindacali senza essersi prima documentato sulla validità o meno. Il nostro ccnl mira alla massima tutela dei lavoratori e forse questo non sta bene né ai sindacati né alla Regione siciliana. Per questo motivo chiediamo l’intervento del presidente Renato Schifani in modo che possa riportare su un canale di legalità il dialogo tra l’amministrazione regionale ed i lavoratori, ma anche con gli enti, le associazioni datoriali e le forze sindacali».