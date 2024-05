Comunali in Sicilia, le liste svelano le spaccature

Il tentativo del centrosinistra di testare alle Amministrative il campo largo, come prova generale per le Regionali del 2027, è fallito prima di iniziare. Pd e 5 Stelle andranno insieme in appena 2 degli 8 grandi Comuni chiamati al voto l’8 e 9 giugno. Anzi, i grillini si alleano in più centri con la lista Sud chiama Nord di Cateno De Luca che quella dei Dem.

Il centrodestra prova a mostrare i muscoli presentandosi unito quasi ovunque malgrado sia costretto a registrare spaccature proprio nei due più grandi centri del Palermitano: Monreale e Bagheria. Ma per il resto l’alleanza che sostiene Renato Schifani alla Regione va alla prova del voto. E in questo caso si può parlare di un mini test per il governo.

Va detto che non sarà un turno di Amministrative particolarmente probante. C’è un solo capoluogo al voto, Caltanissetta. E sono chiamati alle urne in tutto 484.218 elettori in 37 Comuni. Solo in 8 si vota col sistema proporzionale, l’unico che misura davvero la forza dei partiti: succederà a Caltanissetta, Gela, Monreale, Bagheria, Aci Castello, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Pachino.

Il caso più evidente del flop del patto fra grillini e Pd è nel Nisseno. A Caltanissetta i Dem non hanno voluto sostenere Roberto Gambino, uscente dei 5 Stelle. E hanno deciso di puntare, ma senza schierare il simbolo, su Annalisa Petitto. I 5 Stelle hanno invece conquistato il sostegno di Sud chiama Nord. Così il centrosinistra arriva diviso alla sfida col centrodestra che invece schiera tutti i partiti della sua area a sostegno del forzista Walter Tesauro.