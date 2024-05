Sicurezza sul lavoro, verso un tavolo permanente in Sicilia

Primo step oggi (13 maggio 2024) del confronto governo regionale- sindacati sulla sicurezza sul lavoro che Cgil, Cisl e Uil Sicilia sono tornati a chiedere dopo i gravissimi incidenti delle ultime settimane. Si va verso l’istituzione di un tavolo permanente di concertazione, con la partecipazione di governo regionale, parti sociali e datoriali, istituti di vigilanza Inail, Istituto nazionale del Lavoro, Inps e Asp. Cgil, Cisl e Uil regionali, con i propri rappresentanti - Alfio Mannino e Francesco Lucchesi (Cgil), Sebastiano Cappuccio e Rosanna La Placa ( Cisl), Luisella Lionti e Ignazio Baudo (Uil) ne hanno discusso oggi con l’assessore regionale al lavoro, Nuccia Albano, in un incontro presso l’assessorato. Sarà il presidente della Regione, Renato Schifani a istituire formalmente il tavolo.

«Sollecitiamo il governatore ad attuare prima possibile quest’azione di coordinamento, che noi da tempo chiediamo - affermano i sindacalisti - perché il fenomeno delle morti bianche e degli incidenti sul lavoro è in forte aumento e servono azioni concrete e immediate. Con il tavolo, su cui ci auguriamo il rapido via libera all’istituzione dal presidente della regione- si sancirebbe l’avvio di un confronto a 360 gradi sulla sicurezza sui posti di lavoro, sulla formazione, sul controllo sulla filiera degli appalti, sull’incrocio delle banche dati e sulle regolarità contrattuali».

Nel corso dell’incontro Cgil, Cisl e Uil Sicilia, hanno sottolineato la necessità di monitorare il rispetto delle norme di sicurezza in tutti i cantieri attualmente in corso in Sicilia, anche e soprattutto in relazione al corretto utilizzo dei fondi Ue e di quelli del Pnrr. I sindacati confederali hanno ribadito l’esigenza di aumentare in tempi brevissimi il numero degli ispettori del lavoro nell’isola.