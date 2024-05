«Per fortuna la siccità è in Sicilia»: coro di proteste contro il ministro Lollobrigida. Che si scusa e parla di «sciacalli»

«Se qualcuno si è sentito offeso dal mio evidente lapsus durante il question time vorrei chiedere scusa». Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida (nella foto), postando poi un video nel quale torna sulle sue parole di ieri al Senato sul tema della siccità.

A scatenare le proteste è stata la risposta del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio al question time di ieri, 9 maggio, al Senato. Nel suo intervento il ministro, rivolgendosi al senatore, ha detto: «Per fortuna quest’anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del Sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante».

Il primo a protestare, stamattina, è stato il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. «Come se non non bastasse il progetto di autonomia differenziata per spaccare il Paese voluto dal governo Meloni - ha detto - ecco Lollobrigida affermare che la siccità quest’anno colpirà “per fortuna” di più il Sud. È un’affermazione deplorevole e offensiva di cui un ministro della Repubblica si dovrebbe quanto meno vergognare». Parole che per Barbagallo mostrano «non solo l’evidente inadeguatezza del governo a individuare soluzioni concrete ma pure la beffa della compiacenza del governo perché non piove nel Mezzogiorno». Dello stesso tenore numerose dichiarazioni provenienti da altre forze politiche, mentre nel centrodestra si è registrata una levata di scudi in difesa del ministro, le cui parole, secondo numerosi esponenti della maggioranza, sarebbero state strumentalizzate.