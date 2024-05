Siccità in Sicilia, Schifani vola a Roma: vertice in Consiglio dei ministri sulla richiesta di stato d'emergenza

Il Consiglio dei ministri esaminerà domani pomeriggio, lunedì 6 maggio, la richiesta presentata dalla Regione Siciliana per la «dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto in Sicilia». Alla riunione a Palazzo Chigi, in programma alle 17.30, parteciperà il presidente della Regione, Renato Schifani. I livelli degli invasi sono sempre più preoccupanti. La diga messa meglio, si fa per dire, è quella del lago Garcia, in territorio di Contessa Entellina, con poco più di 25 milioni di metri cubi di acqua, ma tra i dieci invasi «promiscui» dell’Isola, cioè quelli a uso sia potabile che irriguo, si tratta di un’eccezione. Per il resto, il quadro delineato nell’ultima riunione dall’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici è nerissimo, anche a confronto con i dati, già critici, rilevati lo scorso aprile, tanto che, nel giro di un mese, vuoi per le temperature superiori alla media stagionale vuoi per il vento, buona parte delle dighe a doppio utilizzo ha visto evaporare la metà dei propri volumi, spingendo l’Autorità regionale di bacino alla drammatica scelta, anticipata ieri dal nostro giornale e programmata domani con atto ufficiale: la chiusura dei rubinetti per le campagne, per convogliare la risorsa soltanto sulle abitazioni.

Ma non va certo meglio nelle strutture destinate al solo uso irriguo. In poco più di quattro settimane il lago Arancio, a Sambuca di Sicilia, è passato da 17 a otto milioni di metri cubi, mentre il sistema San Giovanni-Furore, da cui dipende l'areale dell'uva da tavola di Canicattì e Naro, si è abbassato da 12 a sei milioni e nel Trapanese la diga Trinità si è ristretta da cinque a due milioni. Per non parlare del Paceco, calato da quattro a due milioni, e del Rubino, passato da tre a 1,8 milioni, e del laghetto Gorgo, «strizzato» fino a raggiungere i 420 mila metri cubi. Ovviamente, l'acqua di queste strutture continuerà ad essere usata per far sopravvivere le colture, ma con ogni probabilità, visto il deficit, si punterà più sulle irrigazioni di soccorso. E fino a un certo punto, perché per legge bisogna comunque salvaguardare le specie ittiche che vivono negli invasi e non si può dunque oltrepassare un certo livello.