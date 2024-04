Dem e grillini, divisi in quasi tutti i grandi Comuni al voto

Alla fine il campo largo non c’è o c’è molto poco. A qualche giorno dal deposito delle liste per le Amministrative che si svolgeranno l’8 e il 9 giugno insieme con le Europee, Pd e grillini non sono riusciti a trovare l’intesa in quasi tutti i grandi Comuni al voto.

Una rottura che ha irritato i grillini: «Si rifiutano di sostenere i nostri candidati», ha detto il leader regionale Nuccio Di Paola. In più c’è il caso clamoroso di Caltanissetta e Gela, le due più grandi città chiamate alle urne, Pd e grillini andranno assieme a Gela e si sfideranno nella vicina Caltanissetta.

«A Caltanissetta noi abbiamo riproposto il nostro sindaco uscente, Roberto Gambino - ha illustrato Di Paola -. E loro pur di non sostenerlo hanno candidato Annalisa Petitto senza metterle il simbolo accanto». I grillini a Caltanisetta hanno arruolato nell’alleanza anche Sud chiama Nord di Cateno De Luca.