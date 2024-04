Meloni pronta a correre per le europee: sarà capolista in tutte le circoscrizioni

Lei è pronta alla corsa per le europee. Lui non sarà al suo fianco per la foto che vorrebbe simboleggiare l’unità del centrodestra, anche se la campagna elettorale vedrà i partiti tutti contro tutti per vincere la gara delle preferenze. Giorgia Meloni arriva in serata in Abruzzo, il suo collegio elettorale, e lima il discorso che farà per annunciare, con ogni probabilità, che sarà il suo il nome capolista in tutte le circoscrizioni. Ma non ci sarà Matteo Salvini che ha fatto sapere, con un aggiornamento di agenda, che si videocollegherà, al termine di due giorni in cui a tenere banco è stata la candidatura del generale Roberto Vannacci. Ci saranno invece gli altri, da Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi ad Antonio Tajani, a sua volta in corsa e che si fermerà poi a presentare i candidati di FI in Abruzzo.

Nessuna sorpresa, si sapeva dall’inizio perché il leader della Lega aveva impegni personali «inderogabili», fanno sapere da entrambe le parti. Ma alla presentazione della kermesse non era stato specificato e l’annuncio arriva a poche ore dalla chiusura, cui Meloni ha voluto invitare tutti i leader alleati. E l’assenza è di quelle che fanno comunque rumore, mentre ci si interroga, anche in casa FdI, sui costi/benefici del generale in campo. Dopo l’affondo del ministro Guido Crosetto nessuno a Pescara si sbilancia troppo, mentre scorrono sui maxischermi le immagini dei numerosissimi panel su tutti i temi, della campagna elettorale dalla natalità al Piano Mattei. Nemmeno sulle parole del generale soprattutto sulle classi separate per studenti disabili (o su Mussolini statista) che pure - dicono da Abodi a Roccella a Santanchè - non sono «condivisibili».