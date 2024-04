Europee, i partiti sono entrati nel rush finale per la composizione delle liste

Un weekend fatto di attese per gli ultimi annunci, ma i giochi sono quasi chiusi. Ormai i partiti sono entrati nel rush finale per la composizione delle liste in vista delle europee. E oggi gli iscritti M5S hanno approvato il listino Conte per le europee.

Al primo maggio, data della scadenza per il deposito, manca qualche giorno. Ma anche se il termine è vicino, c’è chi si concede di arrivare fino all’ultimo minuto per sciogliere le riserve. Dopo l’ufficialità della candidatura del generale Roberto Vannacci - in corsa per la Lega in tutta Italia e capolista in Italia centrale - l’attesa è per gli ultimi annunci dei leader. Anzi, della premier. Domani è la giornata di Giorgia Meloni che dal palco di Pescara dovrebbe fare il suo annuncio.

E se la segretaria Pd Elly Schlein e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani hanno lanciato per primi la loro candidatura lo scorso weekend, Giuseppe Conte e Matteo Salvini sin da subito hanno detto il loro no con fermezza. La scacchiera dei partiti nelle diverse circoscrizioni è quasi al termine. Liste pronte, oltre a quelle del Pd, anche quelle del M5s, con l’approvazione del listino Conte da parte degli iscritti. Così ecco il via libera ai cinque capolista pentastellati: L’eurodeputata uscente Maria Angela Danzì guiderà il Nord-ovest, seguita dall’ex direttore della Notizia, Gaetano Pedullà. Al Nord-est un’altra uscente, Sabrina Pignedoli, seguita dall’economista e attivista italiano, tra i fondatori di Banca Popolare Etica, Ugo Biggeri. Per la circoscrizione Centro, in testa, l’ex calciatrice e allenatrice Carolina Morace. E come numero due, l’ambientalista, già parlamentare in Ue con i 5s, Dario Tamburrano. Al Sud l’ex direttore dell’Inps Pasquale Tridico, mentre nelle Isole Giuseppe Antoci, l’ex direttore del parco dei Nebrodi.