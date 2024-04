Pif a Meloni: «Si definisca antifascisto se antifascista è troppo femminista...a me andrebbe bene, è un inizio»

«Faccio appello alla presidentessa, così si arrabbia, Giorgia Meloni: si definisca antifascisto se antifascista è troppo femminista...a me andrebbe bene, è un inizio. È una visione di vita». Lo ha detto l’attore, regista e

conduttore tv Pif alla celebrazione per il 25 aprile a Milano. «Non posso avere paura che torni il comunismo perché in Italia non c'è stato. Che ritorni il fascismo sì - ha aggiunto nel suo intervento dal palco - non come era ovviamente. Non ho paura che Meloni mi meni o che mi leghi a un parafango e mi trascini. È una questione di vita che a me fa paura. Partiamo da antifascisto...».

Parlare quest’anno dal palco «è stata dura ma è andata» ha spiegato dopo l’intervento. «Io l’ho sempre detto, oggi è 25 aprile. Noi non dobbiamo festeggiare, ma anche rivendicare e ricordare e questo mi prende tempo... poi dal 26 aprile si ritorna tutti alle barricate» ha concluso Pif che ha poi fatto una battuta: «Adesso vado da Salvini...», che a Milano ha presentato il suo libro.