Europee, il Pd presenta i candidati siciliani: «La migliore squadra possibile, siamo la vera alternativa al centrodestra»

Il Partito Democratico siciliano ha presentato ufficialmente le sue scelte per le Europee. A guidare la lista sarà la segretaria Elly Schlein; dopo di lei, Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartòlo, Maria Flavia Timbro e Giuseppe Lupo. A presentare oggi (24 aprile) a Palermo le candidate e i candidati alle prossime elezioni è stato il segretario regionale, Anthony Barbagallo, nel corso di una conferenza tenuta nella sede del Pd Sicilia a Palermo.

«Sin dall’inizio ci siamo imposti l’idea di costruire la lista più forte possibile – spiega Anthony Barbagallo – per queste elezioni Europee. Mettiamo insieme storie personali, umane, di impegno nella società civile ma anche parlamentare e dirigenti politici. Il valore aggiunto è quello di avere la nostra segretaria nazionale come capolista a dimostrazione che le battaglie del partito nazionale sono perfettamente in linea con il partito siciliano, a partire dall’autonomia differenziata».

Alla domanda sulle ultime vittorie del centrodestra, Barbagallo risponde: «La vera alternativa in Sicilia a questo modello che ha il centrodestra a guidare la Regione e il governo nazionale, è il Partito Democratico. Ci siamo noi, rispetto alle logiche clientelari e di lottizzazione del potere che mette in campo il centrodestra, e in particolare in Sicilia. Un governo senza idee, a partire dalla crisi idrica che in questo momento sta attanagliando la nostra regione. Ci confronteremo sulla lotta alle disuguaglianze tra Nord e Sud, davanti all’inadeguatezza del governo di dare risposte, perché dietro allo specchietto per le allodole del ponte si nasconde un’incapacità di concretizzare le infrastrutture che i siciliani aspettano da tanto tempo».