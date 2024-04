Il ministro Valditara contro le scuole-diplomificio in Sicilia, l'assessore Turano: «Fenomeno da stroncare»

«Con le nuove norme che abbiamo fortemente voluto, tutto questo non sarà più possibile». Lo scrive sui social il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, con riferimento allo scandalo che ha coinvolto alcune scuole paritarie in Sicilia, a Palermo e Agrigento, che prevedevano il conseguimento del diploma in un solo anno invece di 5 anni e con corsi solo on line. Il ministro in particolare si riferisce al disegno di legge di Semplificazione che introduce tra l’altro misure di contrasto al fenomeno dei diplomifici.

«Non potremmo essere più concordi e uniti, come sempre, da uno spirito di profonda collaborazione con il ministro Valditara, che ha annunciato nuove e più rigorose norme di contrasto ai diplomi facili. Noi, da tempo e costantemente, lavoriamo senza clamori per rimettere ordine», dice Mimmo Turano, esponente della Lega e assessore regionale dell’Istruzione e Formazione professionale, commentando l'annuncio del ministro. «Le iniziative portate avanti insieme con il direttore dell’Usr Sicilia Giuseppe Pierro - aggiunge Turano - sono state, sono e saranno concrete per contrastare il fenomeno delle scuole-diplomificio e qualsiasi illecita scorciatoia che possa nuocere alla sana e completa formazione dei nostri ragazzi».