Rifiuti, fondi ai Comuni siciliani ma solo a luglio

Dopo settimane di braccio di ferro sui finanziamenti necessari ad attenuare il costo dell’invio all’estero dei rifiuti, i sindaci e il presidente della Regione sono tornati allo stesso tavolo. Ne è venuta fuori una road map di breve periodo che potrebbe avere come effetto pratico per i contribuenti il rinvio della Tari di un paio di mesi.

L’Anci ha ottenuto da Schifani la certezza di ricevere un finanziamento che oscillerà fra i 45 e i 60 milioni. Ma non prima dell’estate inoltrata, quando la Regione avrà contezza dell’andamento delle entrate e verificherà se il trend degli aumenti del gettito fiscale previsti (e per la verità già in corso) permetterà di varare una manovra correttiva. Sarà più o meno il mese di luglio, forse i primi di agosto. Nell’attesa all’Ars arriverà una mini manovra che stanzierà solo una ventina di milioni per salvare l’Ast e aiutare gli agricoltori in crisi. Null’altro.