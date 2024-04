Europee, si rompe il patto tra Renzi e Cuffaro ed è polemica sul controllo dei voti

La Dc conferma la versione di Italia Viva. «È vero, non c'è alcun accordo con Iv per le Europee. Ma non è una notizia perché lo stop al confronto risale a una settimana fa, dopo l'incontro a Roma con Renzi. Non volevano il nostro simbolo, per noi richiesta inaccettabile».

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Europee di giungo e s'infiammano le polemiche. Totò Cuffaro è sulla bocca di tutti, anche dei partiti nazionali. Nei giorni scorsi si è a lungo parlato di un'alleanza centrista tra la Dc e Italia Viva di Renzi. Ma secondo il partito dell'ex premier sono tutte fake news. «Come già detto e ribadito non ci sarà alcun accordo tra Italia Viva e Dc di Totò Cuffaro per le prossime europee. Italia Viva si presenterà insieme a Più Europa, Psi, Libdem nella lista Stati Uniti d'Europa. Rilanciare questa notizia tutti i giorni significa semplicemente rilanciare una fake news». Parole nette. E a chi vociferava un incontro tra Renzi e Cuffaro, Italia Viva sottolinea: «Non c’è nessun incontro previsto tra Renzi e Cuffaro. Peraltro Renzi oggi non è a Roma. Stupisce come vi sia un costante rilancio di fake news già smentite».

Intanto si accende lo scontro tra Cuffaro e Calenda. Il leader di Azione ha dichiarato, travisando un'affermazione dell'ex presidente della Regione, che «Cuffaro controllerebbe 140 mila voti», come ha titolato il Riformista nell'intervista al leader Dc. «Ma è possibile che Cuffaro, tornato alla ribalta dopo essere stato in carcere per favoreggiamento dei mafiosi, possa dichiarare impunemente di controllare 140.000 voti. Come li controlla? Per mezzo di chi o che cosa?» si è chiesto sui social.

Anche Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà critica le parole di Cuffaro, definendo le sue affermazioni «di una gravità inaudita». Per De Luca è «necessario l’intervento immediato della commissione antimafia del Parlamento Italiano la cui presidente è Chiara Colosimo esponente del partito della premier Giorgia Meloni».

Cuffaro ha risposto per le rime: «Calenda oltre ad essere insultatore è anche un bugiardo o non sa leggere. Nella mia intervista al 'Riformista’ dico che la Democrazia Cristiana per le regionali ha mosso 140 mila voti e che oggi ne vale almeno 250 mila. Le sue maldestre affermazioni, che mi fanno dichiarare che io CONTROLLI 140 mila voti e le sue subdole esortazioni a chiedere (a chi ?) come li controlli, sono ridicole, tendenziose e confermano la sua antipatia per la democrazia e la libera scelta per un voto ideale e di valori. Io al posto suo me ne vergognerei. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC in merito alle dichiarazioni di Carlo Calenda diffuse sui social». Lo scontro continua.