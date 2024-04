Voto a distanza, la Sicilia potrebbe essere la prima a consentirlo

La Sicilia potrebbe essere la prima regione a consentire il voto a distanza per le elezioni amministrative e regionali. La commissione Affari istituzionali dell’Ars sta portando avanti una serie di audizioni.

«Tante associazioni seguono da tempo il dossier a livello nazionale e nell’ultimo periodo hanno concentrato tutte le loro forze sui lavori della commissione che presiedo poiché la Regione siciliana gode di competenza esclusiva in materia elettorale e ha la possibilità di colmare questo vuoto legislativo - dice Ignazio Abbate, presidente della commissione Affari istituzionali - Il disegno di legge garantirebbe una partecipazione più ampia e inclusiva al voto, una riduzione dei costi di trasporto per i siciliani durante il periodo delle elezioni e infine, la Regione sarebbe la prima in Italia a consentire al proprio corpo elettorale una legge di questo tipo». «Ritengo che si tratti di una iniziativa di buon senso e che incarna in pieno i valori della democrazia, primo fra tutti il diritto di voto, un diritto fondamentale che non può essere negato a nessun cittadino siciliano».