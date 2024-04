Regione Siciliana, ferma all'Ars la norma sulla sanatoria delle case abusive al mare

Mentre si torna a discutere della possibilità di un condono edilizio legato al Piano casa proposto dal ministro Matteo Salvini in Sicilia è ancora fermo all’Ars un disegno di legge in materia di urbanistica ed edilizia che contiene anche la sanatoria delle case abusive al mare costruite prima del 1985, entro i 150 metri dalla battigia. Il provvedimento, che ha suscitato polemiche e l’opposizione delle organizzazioni ambientaliste, è stato approvato a maggioranza in commissione Ambiente il 16 gennaio scorso ma non è mai approdato in aula. Non c'è un dato ufficiale sulle case che rientrerebbero nel condono, si parla di 200-250 mila immobili realizzati tra il 1976 e il 1984.

La norma, inserita nel disegno di legge, è stata presentata dal capogruppo di Fdi Giorgio Assenza il quale ha più volte sottolineato che si tratta di una sua iniziativa e non del gruppo parlamentare che presiede, e che la norma serve a sanare una «ingiustizia che riguarda una precisa tipologia di immobili, finiti in un groviglio di norme e sentenze che nel tempo hanno creato questa anomalia, tutta siciliana a differenza del resto d’Italia»