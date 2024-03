Palermo, grigliate proibite fino al 1° maggio in tutto il territorio del Parco della Favorita e di Monte Pellegrino

Divieto di accendere fuochi e di fare uso di fornelli in tutto il territorio del Parco della Favorita e di Monte Pellegrino, che costituiscono «la Riserva naturale orientata Monte Pellegrino». È questa la sintesi di una ordinanza emanata oggi dall’Area verde e vivibilità. I divieti saranno validi in occasione del giorno di Pasqua e di Pasquetta (31 marzo e 1 aprile), per la Festa della Liberazione (25 aprile) e per quella del Lavoro (1 maggio). Nel Parco della Favorita saranno posizionati 2 cassoni della Rap e uno nella zona di Monte Pellegrino per il conferimento dei rifiuti.

«Il provvedimento - hanno detto il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Verde Pietro Alongi - rappresenta un responsabile atto di civiltà e di rispetto verso le aree naturali e i polmoni verdi della nostra città. L’auspicio è che ci sia, da parte dei palermitani, quel senso di responsabilità che già lo scorso anno, in occasione ad esempio di queste festività e del Ferragosto, si è manifestato in maniera più sensibile rispetto agli anni precedenti».