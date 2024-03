Formazione, in Sicilia quattro enti si spartiscono la fetta più grossa

Il budget era di 31 milioni e 387 mila euro. E per lo più è andato a 4 enti, che da soli hanno incassato circa 20 milioni. Il resto è rimasto per le altre 27 sigle che hanno ottenuto in questo modo finanziamenti inferiori al milione. Si è materializzato così l’incubo di sindacati e associazioni dei gestori dei corsi: le sigle storiche più grosse hanno «cannibalizzato» il primo bando di peso dell’assessorato alla Formazione professionale. E lo stesso sta per verificarsi col secondo avviso, quello che stanzia 80 milioni.

Il settore della formazione resta una pentola a pressione. E ciò malgrado l’Ars mercoledì abbia provato a risolvere uno dei problemi che creavano maggiore allarme, quello che obbligava gli enti ad assumere in ogni sede, pure quelle periferiche, 4 dipendenti a tempo indeterminato. Cancellato questo obbligo, che avrebbe tagliato le gambe agli enti medio-piccoli per l’impossibilità di sopportare un aumento tale dei costi del personale, è rimasta in vigore la norma approvata con la Finanziaria che elimina il tetto ai finanziamenti che ogni ente può conquistare su ogni singolo bando.