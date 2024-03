Sanità, l'allarme della Cgil: «La Sicilia perderà 140 milioni dai fondi Pnrr»

«La Sicilia perderà 140 milioni di euro dai tagli nazionali previsti nella nuova rimodulazione del Pnrr voluta da Raffaele Fitto». A fare i conti, misura per misura, è lo Spi Cgil Sicilia che, esaminato il decreto del ministro per la Coesione, ha individuato le misure penalizzate nell’Isola, «il 40 per cento delle quali nella sola provincia di Enna», fanno sapere dal sindacato, sottolineando che «saltano oltre otto milioni per l'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, quasi nove milioni per il San Giovanni di Dio di Agrigento, 16,5 milioni in meno per l'ospedale Chiello di Piazza Armerina, oltre sette milioni di tagli per il Policlinico di Messina, 15 milioni in meno per l'Umberto I di Siracusa, sforbiciata da sette milioni e mezzo per il Sant'Antonio Abate di Trapani. Ma soprattutto oltre 22 milioni di euro in meno per il solo ospedale Umberto I di Enna, che subisce tre tagli da tre misure differenti».

Il sindacato lancia l’allarme anche sugli interventi mantenuti nella misura «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», che - sempre secondo lo Spi Cgil Sicilia - «ammontano a poco meno di 62 milioni di euro con un’incognita: tra il 2021 e il 2024 il governo ha stimato un aumento dei costi del 30 per cento. Dunque le risorse inizialmente stanziate non saranno sufficienti a garantire tutti gli interventi».