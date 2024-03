Europee, Giuseppe Antoci capolista per il M5S, Conte: «Un campione dell'antimafia»

«Giuseppe Antoci per continuare le nostre battaglie per la legalità nel Parlamento europeo». Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte presenta in una diretta social il candidato alle europee come capolista nella circoscrizione isole Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e attuale presidente onorario della fondazione Caponnetto. «La nostra comunità si rafforza, - ha aggiunto Conte - si rafforza la nostra battaglia contro le mafie. Appoggiate la nostra battaglia e noi non vi deluderemo». Conte ha definito Antoci «un campione dell'antimafia». «Il M5s - ha detto il leader grillino - è sempre in prima fila, in trincea, per lottare contro la mafia e impedire che possa penetrare nelle istituzioni. Il Protocollo Antoci impedisce che i fondi europei possano cadere nella mani della criminalità organizzata. Il protocollo prende il nome da un eroe dei nostri tempi, così lo aveva definito lo scrittore Camilleri. Mattarella ha insignito Antoci dell’onorificenza di ufficiale al merito. È un campione dell’antimafia».