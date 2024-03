La protesta degli agricoltori, Sammartino incontra i manifestanti: «Occorre l'intervento del governo nazionale»

Parlando con agricoltori e allevatori aderenti al Movimento spontaneo della Valle del Belice, Sammartino ha aggiunto che occorre anche un intervento concreto da parte del governo nazionale. È in questa direzione che si inquadra la dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Regione. «Ringraziamo l’assessore per essere venuto a trovarci, gli abbiamo consegnato un documento contenente i diciotto punti della nostra protesta, a partire dalla necessità che i produttori agricoli abbiano un reddito più dignitoso», ha detto il portavoce del Movimento spontaneo Gaspare La Marca.

«La preoccupazione degli agricoltori e dei pescatori siciliani non resterà inascoltata. Il mio governo sta facendo tutto quanto in proprio potere per tamponare tempestivamente l'emergenza, dovuta tra l'altro al cambiamento climatico, ma anche per sensibilizzare la politica nazionale e comunitaria al fine di trovare soluzioni a lungo termine che tutelino le nostre produzioni». Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, oggi a Roma per impegni istituzionali.

Sammartino ha poi incontrato una delegazione gli agricoltori nel capoluogo siciliano a Palazzo d'Orleans. «Il governo regionale ha risposto al grido di allarme di chi da settimane sta manifestando in tutta la Sicilia e ha accolto subito la richiesta di istituire un tavolo di crisi permanente con tutti i soggetti coinvolti, così da avere l'opportunità di scambiarci informazioni ma soprattutto tenere tutti aggiornati sui provvedimenti che il governo Schifani ha messo e metterà in campo, grazie anche alla collaborazione col governo nazionale», dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura e vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino.