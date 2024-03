Giornata dell'Unità d'Italia, Mattarella: «Fermare le guerre in Ucraina e Medio Oriente»

Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente «vanno fermate, affinché si ripristini il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, a garanzia della vita di ogni popolo». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. La ricorrenza è l’occasione «per rinnovare il nostro impegno verso un'Italia sempre più unita», scrive da parte sua la premier Giorgia Meloni.

Il pensiero rivolto alla guerra

«I venti di indipendenza e libertà che attraversarono l’Europa nei secoli scorsi» «hanno trovato nel percorso della integrazione europea la cornice di garanzia. Oggi, siamo di fronte a sfide non dissimili da quelle che vennero affrontate allora. La crescente e terribile situazione di instabilità caratterizzata da aggressioni sempre più sanguinarie, in Ucraina come in Medio Oriente, minacciano di coinvolgere tutta la comunità internazionale. Queste guerre vanno fermate, affinché si ripristini il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, a garanzia della vita di ogni popolo», aggiunge il presidente.

Il messaggio del premier Giorgia Meloni

«Oggi 17 marzo celebriamo ilGiorno dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera», scrive sui social la premier Giorgia Meloni, «fondamenta della nostra identità nazionale. Un giorno per rinnovare il nostro impegno verso un’Italia sempre più unita, per guardare al futuro con fiducia, consapevoli che insieme possiamo superare qualsiasi sfida e liberare le migliori energie della nostra Nazione. Viva l’Italia unita, forte e fiera!».