Elicotteri, droni e una control room contro chi brucia la Sicilia

Mentre venti e temperature tornano ad alzarsi, le cronache dell’anno scorso (e pure quelle più recenti) scottano ancora, nella memoria di chi le ha vissute da vicino ma anche nell’agenda politica della Regione, tanto da accelerare sulla campagna antincendio, che per il 2024, con una decisione senza precedenti, in Sicilia partirà tra meno di due mesi concludendosi il 31 ottobre.

Lo stabilisce un decreto dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana, che estende a cinque mesi e mezzo la fase in cui tenere «accesa» la macchina di contrasto ai roghi boschivi, anticipandone l’avvio, per la prima volta, a maggio (giorno 15). In quest’ottica, la Regione ha aggiudicato la gara per il noleggio di dieci elicotteri leggeri e a breve dovrebbe concludersi anche quella per i mezzi pesanti, ossia due aeromobili con capienza da cinquemila litri d’acqua.

Nel frattempo, va avanti anche il progetto di una «control room» regionale unica per le emergenze, che metta insieme Protezione civile e Corpo forestale, «anche con l’utilizzo di sistemi all’avanguardia per il monitoraggio del territorio nella logica della prevenzione», conclude Schifani. Già l’anno scorso, fa notare l’assessore Pagana, «abbiamo avviato la campagna i primi giorni di giugno, in anticipo rispetto alle altre regioni. Quest’anno abbiamo programmato di partire ancora prima», perché «con i cambiamenti climatici, sempre più evidenti, il concetto di stagionalità è largamente superato ed è necessario che la complessa macchina dell’antincendio sia pronta il prima possibile».