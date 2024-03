La Regione Siciliana paga 82 milioni e chiude il contenzioso con l'Inps

L’assessorato regionale al Lavoro ha erogato oltre 82 milioni all’Inps quale somma pattuita dall’atto transattivo sottoscritto con l’Istituto previdenziale. La transazione era stata siglata lo scorso 6 febbraio ed entro il prossimo mese di aprile la Regione avrebbe dovuto erogare i fondi, pagamento avvenuto già nei giorni scorsi. La somma vantata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale riguardava anticipazioni erogate per diversi anni in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili e di quelli appartenenti al bacino Emergenza Palermo ex Pip.

«L’azzeramento di questo antico contenzioso - afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - conferma la bontà del lavoro svolto dal nostro governo nel percorso di risanamento e di pulizia dei conti avviato fin dall’inizio del nostro mandato. Proseguiremo in questa virtuosa operazione con impegno nell’interesse della Sicilia ad avere i conti in ordine senza rinunciare ai servizi e agli investimenti».