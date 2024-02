Regione Siciliana, il Confsal-Crab si appella a Schifani: «Subito riqualificazione per i lavoratori»

Il Confsal-Crab, sindacato che tutela i dipendenti della Regione Siciliana delle categorie A e B del comparto non dirigenziale, si appella ancora al presidente Renato Schifani chiedendo un piano di riqualificazione per i lavoratori.

«Dalle notizie che si riescono a percepire sulla trattativa per il rinnovo del Ccrl 2019/2021 del comparto non è emerso un quadro chiaro delle novità economiche e, soprattutto, giuridiche che dovrebbero scaturire dalla contrattazione in essere – recita una nota -. I comunicati delle organizzazioni sindacali firmatarie che sono stati diffusi negli ultimi mesi non hanno fornito un quadro esauriente delle attività svolte e quasi mai sono entrati nel merito delle questioni trattate soprattutto per la questione riguardante la riqualificazione del personale di bassa categoria, ovvero circa la metà del personale del comparto non dirigenziale».

«Le diatribe sindacali del posizionamento del personale nelle tre fasce rispetto alle quattro attuali non devono distogliere il governo regionale dalla giusta applicazione della legge vigente. Il Confsal-Crab sta vigilando con attenzione questa problematica ed è pronta ad adire alle vie legali se gli inquadramenti proposti non rispecchieranno le comparazioni con le fasce ministeriali».