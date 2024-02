Mattarella a Piantedosi: «I manganelli con i ragazzi sono un fallimento». FdI: «La colpa è della sinistra»

Le immagini dei ragazzini colpiti dagli agenti a Pisa hanno scosso anche Sergio Mattarella che, con una mossa irrituale, ha chiamato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per fargli presente, «trovandone condivisione», che «l’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni». Il Capo dello Stato interviene così nella vicenda dei cortei studenteschi a Pisa e Firenze per la fine dei bombardamenti a Gaza durante i quali ci sono state cariche delle forze dell’ordine sui manifestanti, mentre a Catania, ieri (23 febbraio), si sono registrate tensioni vicino a piazza Duomo. Le cariche contro i manifestanti A sollevare le prese di posizioni più critiche è stato in particolare quanto accaduto a Pisa dove un corteo studentesco improvvisato che voleva raggiungere piazza dei Cavalieri dove si affaccia la sede centrale dell’Ateneo, è stato fermato da più cariche della polizia. Video con gli studenti chiusi in una strada stretta e colpiti hanno fatto velocemente il giro dei social scatenando la reazione anche del sindaco leghista Michele Conti. A Pisa gli studenti feriti sono stati cinque, una ragazza ha avuto il naso fratturato a Firenze.

Il corteo di Palermo Fantocci colorati di sangue davanti alla sede della Leonardo Spa di Palermo, durante la manifestazione contro le guerre. «Gli eventi del 7 ottobre - afferma l'Assemblea No Guerra - aprono una riflessione verso chi, da entrambe le parti, scende nelle piazze a manifestare contro l'uso della violenza. Siamo solidali con la lotta del popolo palestinese e solidali con chi, dentro lo Stato di Israele, rifiuta la logica del massacro, in particolare i militari israeliani che si rifiutano uccidere civili inermi. La guerra non è lontana da casa nostra. Il territorio siciliano da diversi anni si trova al centro di numerose operazioni militari. Le basi presenti nel territorio isolano, Birgi, Sigonella e il Muos di Niscemi, solo per citarne alcune, partecipano attivamente al conflitto bellico in atto, con spostamenti di aerei e comunicazioni satellitari militari ad uso statunitense ed israeliano».