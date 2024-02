Il ministro Crosetto ricoverato d'urgenza dopo dolori al petto

Resta in osservazione in ospedale il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricoverato d’urgenza nella notte per i forti dolori al petto. I medici sospettano un caso di pericardite, dopo che la coronarografia a cui è stato sottoposto ha dato esito negativo. Il ministro si trova nella terapia intensiva del San Carlo di Nancy, l’ospedale del quartiere Aurelio, a Roma, dove si era presentato da solo e a piedi al pronto soccorso in piena notte, spiegando di aver avuto dolori al petto per tutta la giornata.

Nel 2013 ricoverato dopo aver fumato 150 sigarette in un giorno

Crosetto, 60 anni, già nel 2013 si era dovuto ricoverare per problemi cardiaci e in quell’occasione aveva ammesso che poteva essere legato alle troppe sigarette, essendo arrivato a fumarne 150 in un giorno.

Cos'è la pericardite

La pericardite, probabile causa di questo nuovo ricovero, è un’infiammazione del pericardio, la sacca che contiene e protegge il cuore. Di solito è conseguenza di infezioni virali trattabili con farmaci antinfiammatori, ma può anche originare da batteri, funghi o parassiti. Nel caso di un versamento significativo, si ricorre al drenaggio del liquido attraverso un catetere introdotto tra le membrane pericardiche.