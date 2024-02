La riforma delle province bocciata, Cuffaro: «Chiederemo a Schifani di riproporre il disegno di legge»

«È in atto una stucchevole sagra delle ipocrisie. Troppe ridicole verginelle dichiarazioni di rappresentanti della maggioranza che lamentano la mancata approvazione della legge sulle Province. Excusatio non petita accusatio manifesta. Almeno abbiano il decoro, se non il buon senso, del silenzio. Chiederemo al presidente della Regione di riproporre il disegno di legge. La reintroduzione delle Province, presente nel programma di Schifani, è stata votata dai siciliani». Lo dice il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro.