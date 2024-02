Vittorio Sgarbi annuncia le sue dimissioni: «Scriverò una lettera a Meloni»

«Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario del governo e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni». Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi annuncia così le sue dimissioni dopo le inchieste giornalistiche relative ai suoi compensi ricevuti e che sarebbe incompatibili col suo ruolo politico e per il caso di un quadro del Seicento rubato per il quale è sotto inchiesta dalla procura di Macerata.

«È un colpo di teatro, sono due ore che medito se farlo o se non farlo», ha aggiunto. Sgarbi ha annunciato le dimissioni durante la sesta edizione de La Ripartenza24 presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo. La legge «consente che io, attraverso il Tar, indichi quelle cose che ho detto» ossia «che non può essere in conflitto di interessi chi non ha un lavoro, chi non fa l’attore, chi non fa il professore, chi è in pensione come professore e come sovrintendente. Io ho fatto occasionalmente, le occasioni possono anche essere quotidiane, conferenze come questa».