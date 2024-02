La protesta degli agricoltori in Sicilia, Sammartino: «Vicino ai lavoratori del comparto»

Continua la protesta degli agricoltori e degli allevatori. L’appuntamento è fissato per sabato mattina a Termini Imerese nella zona industriale. Saranno presenti i rappresentanti di tutte le aziende delle Madonie e del comprensorio termitano.

«Domani non ci è stato concesso di manifestare - spiegano gli organizzatori - perché gioca il Palermo in casa. Ma sabato saremo in strada per chiedere il rispetto del nostro lavoro e maggiori tutele per il Made in Sicilia. Non è più tollerabile lavorare in perdita e senza garanzie. Siamo stufi di vedere i nostri prodotti pagati due soldi quando poi nei banchi di vendita arrivano a prezzi molto cari. Nella filiera gli agricoltori sono penalizzati e non è più tollerabile».

La Regione, intanto, esprime la sua solidarietà ai lavoratori del comparto: «Rinnovo la mia vicinanza ai lavoratori del comparto agricolo che in questi giorni manifestano contro le politiche dell’Unione Europea, troppo spesso distanti dai bisogni reali dei territori», ha detto l'assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.