Assegno d’inclusione, in Sicilia presentate 145.197 domande

I dati li avevamo illustrati sulle pagine di questo giornale qualche giorno fa, ma adesso c’è la conferma da parte dell’Inps: sono in tutto 145.197 le famiglie siciliane interessate dal nuovo Adi, l’Assegno di inclusione che da Capodanno ha definitivamente mandato in soffitta il Reddito di cittadinanza (Rdc). Tante, infatti, sono le domande pervenute all’Istituto di previdenza fino allo scorso 23 gennaio, con le province di Palermo e Catania a fare (come ovvio che sia vista la densità demografica) la parte del leone, registrando, rispettivamente, 49.045 e 33.230 istanze, mentre l’Isola, come accadeva già per l’Rdc, resta al secondo posto tra le regioni per bacino di aventi diritto al sussidio contro la povertà, superata solo dalla Campania.

Quel che invece non si sapeva con certezza è la quota di aiuti già «liquidati», ossia l’entità della prima tranche di assegni pagati a gennaio, che sul territorio ammontano a 68.137, di cui ben 23.526 nel Palermitano, 5.176 nel Trapanese e 5.260 nell’Agrigentino, per un importo medio mensile di 627 euro, mentre nel complesso restano ancora 3.084 pratiche che necessitano di ulteriore istruttoria.