Ars, retromarcia di Fratelli d'Italia: «No alla crisi di governo»

Il day after porta una tregua, seppure armata. Fratelli d'Italia non aprirà la crisi di governo. Non ritirerà gli assessori dalla giunta Schifani, come minacciato a caldo, mercoledì sera, dopo la bocciatura all'Ars della legge salva-ineleggibili e la riunione di giunta in cui, in assenza dei meloniani, sono stati nominati i vertici della sanità pubblica.

Da Roma la sponda che i deputati siciliani avevano chiesto per aprire le ostilità nel centrodestra non è arrivata. Anzi, l'input è stato di gettare acqua sul fuoco. E da Palermo e Catania i segretari regionali, Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, non sono intervenuti sul caso. Oggi dal partito non è arrivato neanche un comunicato per ribadire l'amarezza per il fuoco amico subito all'Ars. Anche se le chat dei meloniani sono invase da messaggi rancorosi in cui il leghista Luca Sammartino viene indicato come il regista dell'operazione contro di loro. Allo stesso modo è la Dc ad essere vista da Fratelli d'Italia come «un partito che non rispetta i patti».