Sanità in Sicilia, si compone il mosaico delle nomine dei manager

Nel borsino del centrodestra ieri sera (29 gennaio) erano altissime le quotazioni di Daniela Faraoni. È lei la notizia di giornata, ormai a un passo dalla conferma alla guida della più importante Asp siciliana (e del Sud in genere), quella di Palermo. A meno di sorprese, la manager terrà il posto su indicazione del presidente Schifani e dunque in quota Forza Italia.

Le 18 caselle che comporranno il nuovo mosaico dei manager della sanità pubblica sono andate in ordine ieri. Forza Italia avrà anche la guida di un grande ospedale etneo e di uno messinese. E poi si intesterà la scelta dei manager delle Asp di Siracusa, Caltanissetta e Agrigento. Quest’ultima è una delle caselle più delicate: la chiedevano con insistenza sia Cuffaro per la Dc che Fratelli d’Italia e l’Mpa in una sorta di derby fra Roberto Di Mauro e Giusy Savarino. È finita a Forza Italia che dovrebbe indicare un nome in grado di mettere d’accordo tutte queste anime del centrodestra: potrebbe essere Walter Messina (che lascerà il Cervello) o Alessandro Mazzara oppure Giuseppe Alongi.