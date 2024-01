Ars, respinto ordine del giorno per la «salva ineleggibili»: tensione nella maggioranza e bagarre in aula

Rinviata a domani, alle 15, la seduta dell’Ars, che era stata sospesa solo per pochi minuti per la bagarre nella maggioranza dopo la scelta dei deputati di FdI di abbandonare i lavori in seguito alla bocciatura, da parte dell’aula, della richiesta del parlamentare Carlo Auteri (FdI) di invertire l’ordine dei lavori a sala d’Ercole per esaminare il disegno di legge cosiddetto salva-ineleggibili al posto della riforma delle Province.

«I temi caldi sul tappeto all’Ars stanno letteralmente spaccando la maggioranza con il governo visibilmente allo sbando. Dopo mesi di litigi per dividersi le poltrone della sanità siciliana, i differenti interessi dei partiti che sostengono Schifani sono venuti oggi chiaramente allo scoperto nel corso della votazione per l’inversione dell’ordine del giorno che avrebbe portato a votare la cosiddetta salva ineleggibili, prima della legge sulle Province», lo ha detto il capogruppo del M5S all'Ars, Antonio De Luca.

«La situazione per la maggioranza è precipitata del tutto - ha aggiunto - dopo l'abbandono dell'aula da parte dei deputati di Fratelli d'Italia e la mia richiesta di votare per il rinvio in commissione il ddl sulle Province. A quel punto intuendo che sarebbero andati sotto hanno rinviato tutto a domani. Una cosa a questo punto è certa, il centrodestra siciliano è dilaniato e ormai non fa nulla per nasconderlo. Doverosa a questo punto una riflessione: se quando era quasi compatto, il governo non è riuscito a cavare un ragno dal buco, cosa riuscirà a fare prossimamente? Si mettano da parte i disegni di legge che non interessano ai siciliani e si proceda a esaminare testi di legge seri e utili per il lavoro, l'economia e la sanità siciliana».

«Il centrodestra è in frantumi. Sulla norma ‘salva-ineleggibili’, che abbiamo fatto arrivare in aula solo perché sapevamo che la maggioranza si sarebbe spaccata, si sono determinati due fronti, da un lato FdI e Mpa e dall’altro Fi, Dc e Lega. A questo punto la riforma delle Province penso non si farà, meglio bocciarla e andare avanti con altre riforme». Lo dice il vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola (M5s) a conclusione della seduta parlamentare di questo pomeriggio.

Arriva anche la reazione del Pd. «Non c’è alcun rispetto per il Parlamento più antico d’Europa – dice il segretario regionale, Anthony Barbagallo -. La norma salva ineleggibili è una vergogna, una norma porcheria, una proposta indecente che rappresenta un affronto intollerabile su cui non è possibile fare finta di nulla. Fratelli d’Italia, se ce ne fosse bisogno, ha gettato la maschera e dimostra quale idea abbia delle istituzioni che intende piegare a suo uso e consumo per conservare lo scranno in spregio della buona politica, del buon senso e dei siciliani».