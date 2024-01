Schlein annuncia un sit-in alla Rai: «Propaganda becera, Meloni come Wanna Marchi»

C’è stato un titolo del Tg Uno che ha fatto come la goccia finita nel vaso pieno: «Mille euro in più per gli anziani, si voterà l’8 e 9 giugno». Nel teatro Aula Pacis di Cassino, prima tappa del tour del Pd per le Europee, lo screenshot con la schermata del notiziario Rai è passato di cellulare in cellulare. Anche da quello della segretaria Elly Schlein. Che ha aperto un nuovo fronte: «È propaganda fatta nella forma più becera, sulla pelle degli anziani. Viene da pensare che» la presidente del Consiglio Giorgia Meloni «sia diventata la regina delle televendite, come Wanna Marchi». Perché, ha spiegato Marco Furfaro, della segreteria Pd, «c’è la piccineria da propaganda di regime dell’associazione col voto» e perché «è una bugia vergognosa».

È una goccia, come quanto avvenuto «sul teatro di Roma - ha detto la segretaria - con una nuova occupazione di un luogo di cultura da parte della destra. Lo abbiamo visto in tanti casi. Mi sembra questo il problema oggi». E quindi l’annuncio: «Il Pd non starà a guardare, organizzeremo in sit-in alla Rai per difendere la libertà di stampa e il valore di un sevizio pubblico che non può essere TeleMeloni», ha detto Schlein, chiamando a raccolta «le altre forze politiche di opposizione e sociali».