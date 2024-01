La sfida europea di Salvini: «Pronti a correre da soli»

Un sondaggio per capire gli umori nel mondo leghista, anche su un’eventuale alleanza con i socialisti a Bruxelles «pur di governare in Europa». E un avvertimento all’esterno: «Alle prossime elezioni europee dimostreremo chi siamo e quanti siamo, a costo di essere da soli, per poi costruire una famiglia, una comunità un cambiamento». Matteo Salvini sta tarando la strategia in vista del test di giugno, banco di prova per il governo e per le diverse anime che lo compongono. Un’occasione per misurare il consenso, come l’ha definita Giorgia Meloni, propensa a candidarsi in prima persona nel tentativo di mettere le basi per «il cambio di rotta che l’Europa aspetta da tempo».

La premier ha indicato chiaramente l’obiettivo in un video a Vox, la destra radicale iberica. Parla in spagnolo, ma niente a che vedere con i toni del celebre comizio del 2021. Solo un messaggio di congratulazioni a Santiago Abascal, confermato come leader del partito fino al 2028. Parole ricambiate da Abascal che indica l’exploit di Meloni, fra i fatti che smentiscono il «declino» conservatore in Europa, insieme all’Olanda, «dove c’è una reazione di massa all’immigrazione fuori controllo», la Polonia «dove si difende la famiglia e il controllo delle frontiere», l’Ungheria di Orban e la Francia, «dove vediamo una grande reazione in difesa dell’identità». Alcuni sondaggi verso le Europee accreditano in Francia anche il 31% al Rassemblement national di Marine Le Pen, che con la Lega è nella famiglia europea Identità e democrazia, ma ha criticato le posizioni estremiste sui migranti dei tedeschi di Afd, su cui invece non ha preso posizione il partito di Salvini. Una dinamica che sosterrebbe i sospetti di chi prevede un avvicinamento tra Le Pen e Meloni, che è a capo dei Conservatori europei.