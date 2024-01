Autonomia differenziata, esperti a confronto a Palermo: «Possibili fratture fra nord e sud del Paese»

Il disegno di legge sull'Autonomia differenziata, l'impatto sull'ordinamento italiano e le possibili conseguenze per la Sicilia. L'occasione per parlarne è stato il convegno "Il regionalismo differenziato", organizzato all'Ars a pochi giorni dall'approvazione in Senato del disegno di legge del Governo, con la presenza di studiosi e docenti universitari e promosso dall'Università di Palermo e dalla rivista Nuove autonomie.

«In un primo momento - ha detto Gaetano Armao, docente di Diritto amministrativo dell'Università di Palermo - il testo nella sua originaria versione non conteneva né una garanzia per la specialità né per l'insularità e quindi i rischi sarebbero stati gravissimi. Con alcuni aggiustamenti il testo è migliorato ed è stata introdotta la garanzia della insularità che trova riscontro nella Costituzione. È chiaro - ha sottolineato Armao - che gli elementi di riequilibrio e di coesione di quel disegno di legge andranno tutti sperimentati in concreto. Però, nell'ultimo giorno utile è stato introdotto un emendamento che prevede che l'assegnazione di nuove funzioni alle regioni potrà avvenire solo nel caso in cui siano già riconosciuti e raggiunti i livelli essenziali delle prestazioni nelle altre regioni. Quindi un elemento di grande riequilibrio da accogliere positivamente».