Schifani commissario per i rifiuti in Sicilia, Legambiente: «Pronti ad impugnare la nomina»

È scontro sul tema rifiuti. Legambiente è pronta alle barricate per evitare che Renato Schifani venga nominato commissario straordinario per i rifiuti. «In attesa di conoscere l’esito dell’emendamento approvato alla Camera, che prevede la nomina del presidente Renato Schifani a commissario straordinario per la realizzazione degli inceneritori utilizzando fondi comunitari, e contro il quale prontamente ricorreremo, esprimiamo profonda preoccupazione per il costante disprezzo delle norme ordinarie». Lo dice il presidente di Legambiente Sicilia, Tommaso Castronovo.

«Dal 1999 - conclude - si è perso il conto del numero di commissari nominati dal governo per risolvere il problema della gestione dei rifiuti in Sicilia. Commissari che sono solo serviti a paralizzare il settore per 30 anni e a sperperare denaro pubblico. Stiamo assistendo alla riproposizione di utilizzo di una tecnologia già vecchia. Sono ben altri gli impianti che servono per la Sicilia. Mentre Schifani si fa confezionare una norma ad hoc per realizzare gli inceneritori, sottraendo quasi un miliardo al fondo di sviluppo coesione che si somma ai 2 miliardi destinati ad essere sprecati per la realizzazione del ponte sullo Stretto, la Srr Messina provincia aspetta da tre anni l’autorizzazione per realizzare un impianto di biodigestione anaerobica a Mazzarà Sant'Andrea, cosi come a Palermo si attende da due anni l’autorizzazione per realizzare a Bellolampo lo stesso tipo di impianto necessario per trasformare l'organico in compost e in biogas e potremmo continuare con un lungo elenco».